«ПСЖ» из-за матча с «Боруссией» без зрителей потеряет около 10 миллионов евро прибыли

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает RMC Sport, из-за этой меры парижане потеряют около 10 млн евро выручки, которую они могли получить с продажи билетов и прибыли заведений на территории стадиона.

Матч «ПСЖ» — «Боруссия Д» состоится 11 марта и начнется в 23.00 мск. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.