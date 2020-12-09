Шалимов считает, что в России меньше расизма, чем в других странах
01:07
Экс-главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» высказался по поводу прерванного матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул ББ». Игра была остановлена в первом тайме после оскорблений со стороны резервного арбитра.
— С расизмом надо быть поосторожней, — сказал Шалимов. — Я считаю, что в России его намного меньше, чем в других странах. Но и у нас бывают вещи, нас могут и наказать за расизм. Что происходит там — меня не очень волнует, меня больше волнует то, что у нас в стране. Я считаю, в своей стране мы делаем достаточно.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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