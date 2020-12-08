Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» продолжится после паузы. В первом тайме команды ушли с поля из-за расистской реплики резервног арбитра. Судья из Румынии Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьер Вебо «черным парнем». Форвард Демба Ба «Истанбула» предъявил арбитру претензии, после чего получил красную карточку. Вслед за ним вся команда покинула поле. Их поддержали и игроки «ПСЖ».

Встреча будет продолжена, но Колцеску будет заменен. Ориентировочное время возобновления игры — полночь по московскому времени.