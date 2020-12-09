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Неймар отреагировал на расистский скандал с арбитром в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

11:08
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Неймар отреагировал на расистский скандал с арбитром в матче «ПСЖ» — «Истанбул»

Форвард «ПСЖ» Неймар в своем Instagram высказался по поводу расистского скандала в матче Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир».

«Black lives matter (жизни черных имеют значение — Прим. «СЭ»)», — говорится в сообщении.

Матч был прерван на 13-й минуте из-за того, что резервный арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

В итоге матч будет доигран сегодня, начиная с 20.55 по московскому времени. Бригада арбитров была заменена. В УЕФА пообещали расследовать инцидент.

В центре скандала в Париже: этот арбитр спас чужую жизнь, но хотел остановить свою. Из-за него удалили Писарева и наказали Петреску

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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