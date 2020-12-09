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Матч «ПСЖ» — «Истанбул» не будет доигран сегодня

01:13
Матч &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Истанбул&quot;.
Матч &quot;ПСЖ&quot; - &quot;Истанбул&quot;.
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Игроки «ПСЖ» и «Истанбула» покинули стадион «Парк де Пренс» и не будут доигрывать сегодня матч группового турнира Лиги чемпионов. Игра была прервана в первом тайме из-за скандала. Резервный арбитр румын Себастьян Колцеску обратился к тренеру стамбульцев Пьеру Вебо «этот черный парень». Стамбульцы начали предъявлять судье претензии, после чего форвард Демба Ба получил красную карточку. Футболисты обеих команд покинули поле и отказались продолжать игру.

По данным журналиста Омара Альтундага, встреча будет доиграна завтра, начало — в 19.00 по местному времени (21.00 по Москве).

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига (2:3), «Истанбул» досрочно занял последнее место в группе. В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми.

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