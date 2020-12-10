Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над «Истанбулом» (5:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был замечательный вечер, учитывая определенный контекст, — приводит слова Мбаппе L'Equipe. — Мы хотели победить и постарались оставить за пределами поля все то, что произошло вчера. Мы заняли первое место, и это самое важное.

Конечно, я горжусь тем, что произошло вчера. Многое уже было сказано, но в реальности нет ничего лучше действий. Мы устали, мы больше никогда не хотим проходить через такое снова. Все мы люди. Произошедшее неприемлемо.

Это уже надоело людям, мы должны были что-то сделать. Мы не расстроились из-за того, что игра не состоялась вчера. Мы приняли это решение. Потому что, пропустив такое мимо ушей, мы дали бы людям понять, что это нормально».

Матч «ПСЖ» и «Истанбула» был накануне прерван на 14-й минуте. Команды покинули поле парижского стадиона.

Помощник тренера турецкого клуба Пьер Вебо получил красную карточку от судьи Овидиу Хацегана. При этом четвертый арбитр Себастьян Колтеску употребил в отношении него «расовый термин». Арбитра обвинили в расизме.