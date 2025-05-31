«ПСЖ» — «Интер»: парижане выигрывают после первого тайма
«ПСЖ» после первого тайма обыгрывает «Интер» в финале Лиги чемпионов — 2:0.
Игра проходит на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Счет на 12-й минуте открыл защитник парижан Ашраф Хакими. Восемь минут спустя преимущество команды Луиса Энрике удвоил Дезире Дуэ.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер».
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