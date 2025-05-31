«ПСЖ» — «Интер»: Дуэ оформил дубль и довел счет до разгромного
«ПСЖ» забил третий мяч в матче против «Интера» в финале Лиги чемпионов — 3:0.
На 64-й минуте отличился Дезире Дуэ. 19-летний француз оформил дубль. Также он ранее сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер».
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