Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

31 мая 2025, 23:24

«ПСЖ» — «Интер»: Дуэ оформил дубль и довел счет до разгромного

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дезире Дуэ.
Фото Reuters

«ПСЖ» забил третий мяч в матче против «Интера» в финале Лиги чемпионов — 3:0.

На 64-й минуте отличился Дезире Дуэ. 19-летний француз оформил дубль. Также он ранее сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер».

Усман Дембеле&nbsp;&mdash; Лаутаро Мартинес.«ПСЖ» громит «Интер». Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Финал.
31 мая 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
ПСЖ
5:0
Интер

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков

Реклама. Рекламодатель ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Erid: 2VfnxwK9UuE

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дезире Дуэ
Читайте также
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
Трамп выложил публикацию с изображением себя в виде атланта
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Биолог рассказал о возможных последствиях укуса комара
«Алые паруса» – 2026: прямая трансляция из Санкт-Петербурга
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дуэ стал самым молодым игроком с голом и результативной передачей в финале Лиги чемпионов

Дуэ заменили после дубля и голевой передачи в финале Лиги чемпионов

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости