«ПСЖ» — «Интер»: Дуэ оформил дубль и довел счет до разгромного

«ПСЖ» забил третий мяч в матче против «Интера» в финале Лиги чемпионов — 3:0.

На 64-й минуте отличился Дезире Дуэ. 19-летний француз оформил дубль. Также он ранее сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Интер».

Лига чемпионов. Финал.

31 мая 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)

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