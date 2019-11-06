Стали известны составы команд на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брюгге».

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Кимпембе, Маркиньос, Дагба, Бернат, Гуйе, Вератти, Мбаппе, Икарди, Ди Мария.

Запасные: Рико, Курзава, Сарабия, Эрерра, Диалло, Дракслер, Кавани.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Дьятта, Окерке, Дели, Рикка, Ванакен, Ритс, Деннис, Мехеле.

Запасные: Хорват, Соболь, День, Митрович, Схрейверс, Тау, Де Кетеларе.

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