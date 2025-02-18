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«ПСЖ» — «Брест»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«ПСЖ» и «Брест» встретятся в матче стыкового раунда Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» примет «Брест» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 19 февраля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает платформа «Okko Спорт». Онлайн-кинотеатр также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Брест» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
19 февраля 2025, 23:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
7:0
Брест

Первая игра команд в стыковом раунде Лиги чемпионов завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:0. В общем этапе оба клуба набрали по 13 очков за восемь туров.

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