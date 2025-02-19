«ПСЖ» — «Брест»: трансляция матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Брест» проводят ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 19 февраля. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Брест» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

19 февраля 2025, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

Трансляция встречи в Париже в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

«ПСЖ» выиграл у «Бреста» первый матч стыкового раунда со счетом 3:0. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной» (определит жеребьевка 21 февраля).