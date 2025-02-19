Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на ответный матч с «Брестом» в Лиге чемпионов
Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Бреста» на ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов.
Ворота парижан будет защищать Джанлуиджи Доннарумма, российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Невеш, Витинья, Дембеле, Баркола, Кварацхелия.
«Брест»: Кудер, Зогбе, Фернандеш, Шардонне, Кулибали, Айдара, Перейра Лаж, Лис-Мелу, Февр, Сима, Бальде.
Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
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