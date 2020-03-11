«ПСЖ» — «Боруссия»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн, коронавирус, пустые трибуны
10:30
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает дортмундскую «Боруссию». Первая игра в Дортмунде завершилась победой немецкого клуба — 1:0. Из-за ситуации с коронавирусом ответный матч пройдет при пустых трибунах.
Следить за матчем «ПСЖ» — «Боруссия» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Матч ТВ». Начало — в 23.00 мск.
Онлайн-трансляция матча «ПСЖ» — «Боруссия».
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