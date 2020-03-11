«ПСЖ» — «Боруссия»: Неймар открыл счет в матче
11 марта 2020, 23:29
Нападающий «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Париже.
Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария подал угловой, а Неймар головой отправил мяч в сетку ворот немецкой команды.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».
Neymar Goal ?— Mohamed Ahmed (@MohamedNey10) March 11, 2020
pic.twitter.com/UzdW34iAop
#PSGDOR
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала