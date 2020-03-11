Нападающий «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Париже.

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария подал угловой, а Неймар головой отправил мяч в сетку ворот немецкой команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».