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«ПСЖ» — «Боруссия»: Неймар открыл счет в матче

11 марта 2020, 23:29
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Нападающий «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходит в Париже.

Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария подал угловой, а Неймар головой отправил мяч в сетку ворот немецкой команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».

ПСЖ — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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