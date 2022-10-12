«ПСЖ» — «Бенфика»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Бефника» не выявили победителя в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 40-й минуте нападающий Кильян Мбаппе реализовал пенальти. После перерыва лиссабонская команда отыгралась благодаря голу экс-полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу, который забил с одиннадцатиметровый.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.