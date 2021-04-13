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«ПСЖ» — «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

21:00
Йозуа Киммих и Томас Мюллер. Фото AFP
Йозуа Киммих и Томас Мюллер. Фото AFP
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13 апреля в Париже «ПСЖ» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Начало встречи в 22.00 (мск).

В первой встрече мюнхенцы уступили парижанам со счетом 2:3. В составе «ПСЖ» дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Маркиньюса.

Следить за трансляцией матча «ПСЖ» — «Бавария» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»

ПСЖ — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры