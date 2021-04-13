13 апреля в Париже «ПСЖ» сыграет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Начало встречи в 22.00 (мск).

В первой встрече мюнхенцы уступили парижанам со счетом 2:3. В составе «ПСЖ» дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Маркиньюса.

Следить за трансляцией матча «ПСЖ» — «Бавария» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»