«Бавария» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

В составе мюнхенской команды забил полузащитник Кингсли Коман на 53-й минуте после передачи Альфонсо Дэвиса.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который вышел на поле на 57-й минуте, забивал в матче дважды на 74-й и 82-й минутах, но оба гола были отменены из-за офсайда.

На 90+2-й минуте защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.