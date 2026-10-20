Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»
«ПСЖ» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут.
«ПСЖ»: Сафонов, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.
«Барселона»: Гарсия, Эспарт, Мартин, Кубарси, Канселу, Педри, Берналь, Гордон, Ольмо, Ямаль, Рафинья.
Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.
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