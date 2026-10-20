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ПСЖ — Барселона: стартовый состав на матч Лиги чемпионов 20 октября 2026

Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Барселоной»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

«ПСЖ» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут.

«ПСЖ»: Сафонов, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

«Барселона»: Гарсия, Эспарт, Мартин, Кубарси, Канселу, Педри, Берналь, Гордон, Ольмо, Ямаль, Рафинья.

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн матча Лиги чемпионов &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo; 20&nbsp;октября.«ПСЖ» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
20 октября, 22:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
4:2
Барселона

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Матвей Сафонов
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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