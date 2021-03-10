Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Для форварда эта игра стала 149-й в главном еврокубковом турнире.

Месси занимает третье место по играм в Лиге чемпионов за один клуб. Лидирует его многолетний партнер по «Барсе» Хави (151 матч), второе место занимает Икер Касильяс (150 матчей за «Реал»).

Касильясу также принадлежит рекорд по общему количеству матчей в Лиге чемпионов — 177 (еще 27 за «Порту»). Второе место занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (176), третье — Хави. Месси идет четвертым.