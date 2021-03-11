«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Барселона» сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Кильян Мбаппе с пенальти вывел парижан вперед на 31-й минуте, но почти сразу Лионель Месси вернул равновесие. Перед перерывом у аргентинца был шанс забить второй гол, но он не смог переиграть Кейлора Наваса при исполнении одиннадцатиметрового. Вторая половина встречи обошлась без голов.

Так как в первом матче «ПСЖ» одержал уверенную победу на «Камп Ноу», парижская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (1:1)

Голы: Мбаппе, 31 — с пенальти (1:0). Месси, 37 (1:1).

Нереализованный пенальти: Месси, 45+3 (вратарь).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Диалло, 46), Флоренци (Дагба, 76), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Верратти (Рафинья, 84), Паредес, Икарди, Мбаппе.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Фирпо, 35), Дест (Тринкан, 66), Бускетс (Пьянич, 79), де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Мориба, 79), Педри (Брэйтуэйт, 79).

Предупреждения: Кюрзава, 8. Мингеса, 25. Лангле, 30. де Йонг, 38. Гей, 50. Паредес, 50. Икарди, 89.

Судья: Тэйлор (Англия).

10 марта. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Первый матч — 4:1.