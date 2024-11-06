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Сегодня, 10:00

«ПСЖ» — «Атлетико»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«ПСЖ» сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Атлетико» сыграют в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. За ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Атлетико» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Общий этап Лиги чемпионов стартовал 23 октября 2024-го и завершится 28 января 2025-го.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Атлетико

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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