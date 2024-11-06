«ПСЖ» и «Атлетико» проведут матч в Лиге чемпионов 6 ноября

«ПСЖ» и «Атлетико» проведут матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Начало игры на стадионе «Парк де Пренс» в Париже — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент платформы доступен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Атлетико» также можно найти в матч-центре на нашем сайте.

«ПСЖ» в 3-м туре общего этапа сыграл вничью с ПСВ (1:1), а «Атлетико» уступил «Лиллю» в домашнем матче (1:3).

В трех матчах парижане набрали 4 очка, а мадридцы — 3.