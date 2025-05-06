«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Ключевые события игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», контент доступен при наличии подписки на стриминговый ресурс.

Первый матч команд в полуфинале ЛЧ-2024/25 прошел неделю назад и завершился победой парижан в Лондоне со счетом 1:0, единственный гол забил Усмане Дембеле. Победитель противостояния выйдет в финал, где встретится с «Барселоной» или «Интером» (первый матч — 3:3, ответный — 6 мая).