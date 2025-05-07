«ПСЖ» — «Арсенал»: Кварацхелия, Райс, Сака выйдут на поле с первых минут, Дембеле остался в запасе

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе. Также в стартовый состав «ПСЖ» не попал полузащитник Усман Дембеле, который в первой игре травмировал заднюю поверхность бедра.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дуэ, Баркола.

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Сака.

Первый матч команд завершился победой французского клуба со счетом 1:0.