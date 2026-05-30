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Сафонов и Кварацхелия выйдут в старте «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала» на финал Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Решающий матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Голкипер парижан Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут. Он стал первым россиянином, который выйдет в стартовом составе в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

«Арсенал»: Райя, Инкапье, Габриэл, Салиба, Москера, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Троссар, Хаверц, Сака.

Парижане выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2024/25. Лондонцы сыграют в финале турнира впервые за 20 лет.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала «ПСЖ» — «Арсенал».

Лига чемпионов. Финал.
30 мая, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)
ПСЖ
1:1
Арсенал

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