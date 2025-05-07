Футбол
7 мая, 23:54

«ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов

Алина Савинова
7 мая. «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1).
Фото Reuters

«ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Счет на 27-й минуте встречи открыл полузащитник парижан Фабиан Руис. На 72-й минуте Ашраф Хакими увеличил преимущество французской команды. Один мяч лондонцев отыграл Букайо Сака на 76-й минуте.

На 68-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти, который Витинья не смог реализовать.

За «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Этот матч он провел на скамейке запасных, ворота красно-синих защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Первая игра команд также завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Команда Луиса Энрике по сумме двух встреч (3-1) вышла в финал Лиги чемпионов и сыграет против «Интера», который в полуфинальном противостоянии одержал победу над «Барселоной» (7-6).

Решающий матч между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • arno11

    ...и ищи конспекты.

    08.05.2025

  • arno11

    Тогда прекрати нюхать клей.

    08.05.2025

  • serkonol

    )))

    08.05.2025

  • Спринт

    . борматушник-пэтэушник .. тобе не втямить .. Не употребляю с 1 ноября 2008.

    08.05.2025

  • arno11

    Говорю тебе не пей.

    08.05.2025

  • Спринт

    Ты откель нарисовалси ..с дилантантской ахинейкой .. гуляй номерной подале .. от футбола. За ЦСКА с полуфинала Кубка СССР 1969 ..

    08.05.2025

  • arno11

    Ну да, ну да. Другое дело Динамо Киев Лобановского. Кузнецов-Чанову, Чанов- Кузнецову, минут 10. В это время точно не забьют. А если Каниджиа выходит один на один, рубить так, чтобы даже если вмешалась прокуратура, лишь бы не было гола. А на зрителей плевать, как говорил Валерий Васильевич. Кстати конспекты нашлись?

    08.05.2025

  • arno11

    Нет, у спирта совсем другой идол. Это Валерий Лобановский с его конспектами, которые никто не видел. По ним по версии спирта учился сам Ринус Михелс.

    08.05.2025

  • Pablo_75

    Вот да, очень похоже на Реал 22-го года, когда он играл хуже и ПСЖ, и Челси, и МанСити, во многих случаях вообще стоял автобусом в своей штрафной, но по итогу выиграл ЛЧ за счёт дикого невезения соперников в реализации и немыслимо высокой реализации своих моментов. Вообще если бы в тот вторник и среду, когда Милан, Юве и Аталанта комически вылетели от Фейеноорда, ПСВ и Брюгге, кто-то сказал, что Интер выбьет Барсу и будет играть в финале, над ним бы даже не смеялись. Просто прошли бы мимо. А оно вот как...

    08.05.2025

  • serkonol

    абсолютно с вами согласен!!!

    08.05.2025

  • h r

    Прoгнозы футбольных матчей info-stavki.ru

    08.05.2025

  • samozvanets

    Бредово, скорее, невероятно, потому что они забили Баварии 4, а Барсе 7! Я прямо специально не хочу лезть в статистические отчеты, хотя очень их люблю, но уверен, что реализация моментов/подходов у Интера гениальная. А Интер, хоть и много забивает в этом сезоне, с топ-клубами так сыграл, по-моему, только однажды - помню осенью с Юве сумасшедшие 4-4. 11 мячей в плей-офф ЛЧ в четырех матчах подряд от итальянского клуба?! Почти уверен, что такого не было никогда. И играли они при этом с двумя вечными претендентами на победу. Барса, да и Бавария, в целом показали +/- свою игру, но то, что показал Интер в этих матчах - фантастика. Если они еще и пятый матч на этом уровне сыграют - Индзаги в бронзе отольют, в мокром пиджаке, заслуженно.

    08.05.2025

  • serkonol

    !!!

    08.05.2025

  • serkonol

    готовится к эль класико. реал с анчелотти играет в финалах лч только по чётным годам.

    08.05.2025

  • serkonol

    почему бредово? нет у интера ямаля, но команда классная и сбалансированная. а то, что пропустили 6 от барсы, так в этом сезоне каталонцы очень много забивают.

    08.05.2025

  • serkonol

    вы абсолютно правы!!! на то они и праздники, что не каждый день. p.s. спринт пусть восхищается футболом млс)))

    08.05.2025

  • serkonol

    вы абсолютно правы! можно вспомнить прошлогодние полуфиналы дортмунд - псж.

    08.05.2025

  • Спринт

    Интернационале будет гостем на Мюнхенском победном пиру П-С-Ж.

    08.05.2025

  • Спринт

    Со столь слабой игрой в обороне, эти матчи никуда не "встанут", кроме как в виде седых волос тренеров.

    08.05.2025

  • Непорядок...а где Реал...

    08.05.2025

  • Спринт

    По футбольному именно сегодня был футбол, а вчера анархия по потеху публике.

    08.05.2025

  • Vitamin007

    Ну что? Кто ждал, тот дождался) Шейхи довели свой "газпром" до финала! Но там, ребята! Инзаги!)))

    08.05.2025

  • Спринт

    Вчера было зрелище сугубо на потеху зрительной массовки. Качество игры сегодня было гораздо более футбольным. Английские клубы уже установили рекорд всех времен по суммарному клубному коэффициенту УЕФА в этом футбольном Евро сезоне

    08.05.2025

  • Спринт

    Катарские нефте-тугрики привели П-С-Ж в финал псевдо-чемпионский лиги. С Мюнхенским финалом всё на 95,5% ясно. Если бы там был матч с Барсой, то было бы фифтя/на фифтю. А супротив Интернациального Милана у Париж/Катар шансов гораздо больше (см. % ранее ..). Такова она ви-ля-сель .. однако.

    08.05.2025

  • adamantane'

    Дык Александр Король и написал: "нужны более классные исполнители в атаке."

    08.05.2025

  • Фрей фе

    Кто-то сомневался?

    08.05.2025

  • xfox

    Согласен,что рулят воры и бабки! Но, есть история и традиции! А есть быдло,скупающее всё что блестит!

    08.05.2025

  • Динамов

    ПСЖ сыграл средненько, на экономных оборотах, но и этого хватило, чтобы выбить совершенно бездарных англосаксов из полуфинала. Арсенал же выглядел просто убого, никакого сравнения с уровнем класса вчераших Барсы и Интера, где при любом исходе игры было бы жаль вылета любой из этих команд. Если ПСЖ сыграет финал на том же уровне, что игра с Арсеналом, то Интер победит.

    08.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    может, Барселона проиграла забив на 1 гол меньше, в финале Интер

    08.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    то есть ты сначала утверждаешь что Интер выиграл за счет футбольного бога, потом ты пишешь что поставил бы на Интер потому что он тебя впечатлил. Наверное впечатлил тем как футбольный бог помогает))

    08.05.2025

  • samozvanets

    Скальпы Интера этого сезона - повод для безусловной гордости, футбол в этих матчах - в музей! А вот, если ПСЖ называть арабской попсовой игрушкой, то Интер надо называть игрушкой американских чиновников-пенсионеров. Ну вот так сейчас всё устроено.

    08.05.2025

  • Адри Купри

    Мбаппе ж в Реал ушел за титулами, говорил он?

    08.05.2025

  • samozvanets

    Я лучше буду смотреть один раз Интер-Барса, чем 5 ПСЖ-Арсенал. Пусть Барса играет, как играет. Только жаль, что в этом плей-офф не с ПСЖ или Ливерпулем. А Интеру желаю сохранить гениальность до финала.

    08.05.2025

  • xfox

    У Интера уже 2 скальпа -Баварии и Барселоны. Скоро третий будет -арабской попсовой игрушки!

    08.05.2025

  • IQ-87%

    По моему Артета достиг потолка со свойм стерильно правильно скучноватым футболом- а Париж и финал скорее всего возмет--жаль -но играют действительно интересней чем при всех бывших звездах

    08.05.2025

  • samozvanets

    Интер не выиграл и Барса не проиграла. Просто вот в этот один момент Футбола, который творили команды, время закончилось, судья свистнул. То же самое могло бы быть и при 3-2 и при 3-3. Просто ну вот так. Не может быть в этих матчах проигравших. Есть только авторы шедевра.

    08.05.2025

  • xfox

    Типа Бавария не в счёт! Глаза ракройте!

    08.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    а чем Интер слабее Бавраии Барселоны и ПСЖ? разве что тем что многомиллионных нет в составе

    08.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    фанат барсы?

    08.05.2025

  • Stranger in the Night

    Матвей Сафонов.очень качественно полирует скамейку и тем самым создает фундамент будущих побед.

    08.05.2025

  • инок

    Мбаппе пошел в Реал за лигой чемпионов, но не дошел.))

    08.05.2025

  • Angeldust

    Оба финалиста в финале благодаря вратарям. Не люблю Доллара за уход из моего Милана, поэтому болею за Интер)

    08.05.2025

  • xfox

    Интер-это отточенный механизм-Мерседес! А эти все напичканные звёздами и бабками пижонистые тачки- обломаются в любой момент!

    08.05.2025

  • Abellardo

    Ушли по английски.

    08.05.2025

  • xfox

    Из серии ...Был бы у бабушки.... А если бы у Барсы не было Ямаля,то вообще и после первой игры отлетели бы!

    08.05.2025

  • Pablo_75

    Буду банален. Видимо, ПСЖ намного сильнее Арсенала, и играл с большим запасом. Мне очень не понравилось, как они во втором тайме первого матча катали мяч и не шли вперёд. Но вот надо признать, что это делалось с позиции силы, и ПСЖ даже не включился на полную мощь ни в первом матче, ни во втором. Ну и должна, конечно, такая команда побеждать Интер. Если Интер выиграет ЛЧ, выбив Баварию, Барсу и ПСЖ, это будет совсем бредово.

    08.05.2025

  • samozvanets

    Ну для начала можно было бы нападающих прикупить

    08.05.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    просто Интер сильнее Барселоны, все остальное, БЛА БЛА БЛА

    08.05.2025

  • Главврач Маргулис/

    Скока разниц?

    08.05.2025

  • Eshkin Kot

    В финал вышли те команды, кто забил больше и пропустил меньше) футбол - это иногда непредсказуемая игра , можно создать уйму моментов и не забить, а соперник один и реализовать свой шанс.

    08.05.2025

  • Павел Леонидович

    Ну и надеюсь мерзкий принтер будет наказан

    08.05.2025

  • Павел Леонидович

    Абсолютно заслуженно! Молодцы

    08.05.2025

  • arno11

    После вчерашнего многое покажется ничем. Две игры Интера и Барселоны встанут в истории ЛЧ в один ряд с играми Барселоны и Ливерпуля 5 лет назад и финалами Бавария-Манчестер Юнайтед и Ливерпуль-Милан.

    08.05.2025

  • Ulan3

    Чего и следовало ожидать. Легко, на классе.

    08.05.2025

  • Pablo_75

    Интер прыгнул выше головы и выдал матч жизни (даже два).

    08.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Настоящий финал будет двух действующих чемпионов своих стран!

    08.05.2025

  • 555 555

    Обоих сразу.

    08.05.2025

  • sdf_1

    Спасибо командам за то, что управились в основное время

    08.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Гнилой Остров ....опять мимо..Удовлетворен

    08.05.2025

  • Секир-башка

    Нас ждет непредсказуемый финал. Поздравляю парижан.

    08.05.2025

  • samozvanets

    Второй требл для Энрике

    08.05.2025

  • емен

    Должен был быть финал Барселона - ПСЖ ! А то что в другом полуфинале получилась такая заруба, это целиком заслуга Барселоны - отличная атака и дырявая защита , создали такой праздник. Будь у испанцев хорошая защита , про Интер бы никто и не вспоминал. Кто не согласен, просто напомню сколько в этом сезоне камбеков и зрелищных матчей создала Барселона ( много, пальцев не хватит загибать) и сколько Интер ( не помню , может их и не было вовсе).

    08.05.2025

  • hottie

    Арсенал хватило только на то, чтобы выбить Реал. Дальше откатали как и Ливерпуль и тот же Реал, забив за 2 матча 1 гол. В этой встрече разве что позабавил Витинья своими подкрадулями к мячу на точке. А так после 1-0 уже ни в какой камбэк с такой игрой канониров не верилось. Возможно лучше бы пустили Реал в 1/2. Глянул бы Мбаппе против ПСЖ, чем вот это вот.

    08.05.2025

  • arno11

    Интер конечно соперник очень серьёзный, никаких сомнений. Но так, как Париж играет и проходит соперников, создается ощущение, что главную преграду они устранили уже в 1/8 финала.

    08.05.2025

  • sdf_1

    «Арсенал» подёргался в начале матча и в конце. На большее его не хватило. ПСЖ в финале по делу

    08.05.2025

  • PvsZ

    Финал без англичан и испанцев. Всего лишь четвёртый раз за последние 20 лет.

    08.05.2025

  • инок

    Вышел в финал клуб полное название которого ПСЖ Сафонова.))

    08.05.2025

  • Blind.Piew

    Он ещё и чемпионом Италии готовится стать.

    08.05.2025

  • oleg ves

    Квара вовремя перешел - стал чемпионом Франции и близок к завоеванию КЧ

    08.05.2025

  • емен

    ну Райс немного не попал , а в двух других выручил Доннаруума.

    08.05.2025

  • инок

    ПСЖ с унылой победой. Неплохой матч, но после вчерашнего не смотрелся.

    08.05.2025

  • al.bel

    1. Если вчера футбольный Бог колебался, кому отдать предпочтение и можно обсуждать, за счет чего выиграл Интер и проиграла Барса, то сегодня все просто. ПСЖ на сейчас сильнее Арсенала, при всей моей симпатии к ним. 2. В финале я бы не задумываясь поставил на Интер. Уж очень впечатлил он меня вчера. ПСЖ выглядит не таким мобильным и мощным. 3. В обозримом будущем Сафонову быть только запасным . Его вратарский талант Доннаруму не перебьет. 4. Когда бьют пенальти с перевертосом часто бывает конфуз. Однако, это первертосников не учит.

    08.05.2025

  • емен

    Для сравнения , как вчера в последние минуты основного времени защищалась Барса и как сегодня ПСЖ - две большие разницы. Испанцы пусть смотрят и учаться.

    08.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Нелегкая задачка у Интера, но по силам

    08.05.2025

  • Александр Король

    Безобразное завершение атак у Арсенала. Вместо того, чтобы к 15-й минуте вести со счетом 2:0 получили очередное поражение. Ну и вратарь Парижу помог, надо признать. Рановато канонирам играть в финале, нужны более классные исполнители в атаке.

    08.05.2025

  • Blind.Piew

    Этих и покупать не надо, их бесплатно отдадут. А вообще: любого. Есть Исак в Ньюкасле, уже адаптированный к АПЛ; есть Осимхен в Турции.

    08.05.2025

  • Pablo_75

    Дзюба лии Соболев.

    07.05.2025

  • Blind.Piew

    Всё закономерно: не должна выходить в финал команда, весь сезон играющая без профильного центрфорварда (даже травмированный Хаверц по своим навыкам - это атакующий полузащитник). Артета, купи центрфорварда!

    07.05.2025

  • Ж и в о й

    Легко, уверенно, на классе! Изи катка! Сафонов всё ближе к своему первому еврокубку - и наверняка далеко не последнему!

    07.05.2025

  • NGE

    Очень смешно было в концовке = играть остаётся меньше 3 минут, а Арсенал тратит почти 30(!!!) секунд на подготовку аута(!). Браво, Артета! Потрясающая тренерская работа)))

    07.05.2025

  • емен

    Доннарума хорош ! Хакимим в полном порядке , где он там до ПСЖ не смог заиграть в полную силу это скорее вина тренера.

    07.05.2025

  • Rutozid

    Нету у Арсенала сил и уменья, ПСЖ класснее. ПСЖ сделает золотой хет-трик и ЗМ уплывет к Дембеле, а золотая бутса Рафинье.

    07.05.2025

  • КирпичИнвест

    Не так ярко, как вчера, но тоже зрелищно. ПСЖ не напрягаясь реализовал свои шансы. Финал будет без англичан. Хватит с них!

    07.05.2025

  • емен

    Отлично , я за ПСЖ и топил ! Они были лучше и заслуженно идут в финал!

    07.05.2025

  • NGE

    Легко, спокойно, на классе вынесли трусливый Арсенал;)

    07.05.2025

    Хакими признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Арсенал»

    Takayama

