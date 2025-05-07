«ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Счет на 27-й минуте встречи открыл полузащитник парижан Фабиан Руис. На 72-й минуте Ашраф Хакими увеличил преимущество французской команды. Один мяч лондонцев отыграл Букайо Сака на 76-й минуте.

На 68-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти, который Витинья не смог реализовать.

За «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Этот матч он провел на скамейке запасных, ворота красно-синих защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Первая игра команд также завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Команда Луиса Энрике по сумме двух встреч (3-1) вышла в финал Лиги чемпионов и сыграет против «Интера», который в полуфинальном противостоянии одержал победу над «Барселоной» (7-6).

Решающий матч между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая в Мюнхене.