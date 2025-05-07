Футбол
7 мая, 10:30

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогнозы на матч Лиги чемпионов, кто победит и выйдет в финал

«ПСЖ» считается фаворитом в ответном матче с «Арсеналом»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В первом матче 29 апреля в Лондоне парижане победили со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает фаворитами хозяев.

«Отдаю предпочтение «ПСЖ». В Лондоне эта команда смотрелась лучше, заслужила победу. А сейчас матч еще и в Париже пройдет. Не жду, что «Арсенал» сможет перевернуть ход противостояния», — приводит слова Мостового «Все про спорт».

Комментатор Константин Генич также верит в парижан.

«Если смотреть, как складывалась первая игра с «ПСЖ» и учитывать текущее состояние «Арсенала», где есть травмы, перегрузка, минимальная ротация — все это играет не в пользу команды Артеты. А Париж в последних матчах показал себя очень солидно — и против «Астон Виллы», и против «Ливерпуля», и в первом матче с «Арсеналом». Считаю, что «ПСЖ» дома обеспечит себе комфортное преимущество и, скорее всего, выиграет и ответную встречу. Мой прогноз — победа хозяев. «ПСЖ» — фаворит этой игры», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры также считают фаворитом противостояния парижан: коэффициент на выход «ПСЖ» в финал составляет 1.20, а на выход «Арсенала» — 4.50.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал «Интер», победивший «Барселону» по сумме двух матчей — 3:3 в Барселоне, 4:3 д.в. в Милане.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Арсенал».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
