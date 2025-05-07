«ПСЖ» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов
«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 7 мая
«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 7 мая. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.
Первый матч соперников состоялся 29 апреля в Лондоне и завершился победой парижан — 1:0. Первым финалистом Лиги чемпионов накануне стал «Интер», который победил «Барселону» (3:3 в гостях, 4:3 д.в. на своем поле).
