«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 7 мая

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 7 мая. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

Первый матч соперников состоялся 29 апреля в Лондоне и завершился победой парижан — 1:0. Первым финалистом Лиги чемпионов накануне стал «Интер», который победил «Барселону» (3:3 в гостях, 4:3 д.в. на своем поле).