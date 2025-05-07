Футбол
7 мая, 20:00

«ПСЖ» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 7 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду, 7 мая. Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 22.00 по московскому времени.

Джанлуиджи Доннарумма&nbsp;&mdash; Деклан Райс.«ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Арсенал» можно также в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Арсенал

Первый матч соперников состоялся 29 апреля в Лондоне и завершился победой парижан — 1:0. Первым финалистом Лиги чемпионов накануне стал «Интер», который победил «Барселону» (3:3 в гостях, 4:3 д.в. на своем поле).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Де Йонг — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Я чувствовал, что мы были сильнее «Интера»

«ПСЖ» — «Арсенал»: Кварацхелия, Райс, Сака выйдут на поле с первых минут, Дембеле остался в запасе

Takayama

