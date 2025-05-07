«ПСЖ» и «Арсенал» проведут ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов 7 мая

Началась прямая трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал». Стартовый свисток игры на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) — в 22.00 по московскому времени.

Первый полуфинальный матч соперников прошел в Лондоне 29 апреля, победу в нем одержали парижане — 1:0.

Первый полуфинальный матч соперников прошел в Лондоне 29 апреля, победу в нем одержали парижане — 1:0.

Матч в Париже в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки).

Лига чемпионов. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)

«Арсенал» и «ПСЖ» ранее играли друг с другом во втором туре общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 1 октября 2024 года («канониры» победили со счетом 2:0).

Первым финалистом накануне стал «Интер». Миланцы по сумме двух матчей победили «Барселону» (3:3 в гостях и 4:3 д.в. в домашней игре).