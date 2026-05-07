«ПСЖ» — «Арсенал»: дата и время финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов 30 мая

«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в субботу, 30 мая. Матч пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1/2 финала турнира «ПСЖ» победил по сумме двух матчей «Баварию» — 5:4, 1:1. «Арсенал» в полуфинале ЛЧ обыграл по сумме двух встреч «Атлетико» Мадрид — 1:1, 1:0.

«ПСЖ» — действующий чемпион Лиги чемпионов.

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