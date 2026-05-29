«Арсенал» — «ПСЖ»: где смотреть прямую трансляцию матча финала ЛЧ

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в финале Лиги чемпионов 30 мая

«Арсенал» и «ПСЖ» проведут матч в финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая. Встреча на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Финал.

30 мая, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)

Игру в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть по платной подписке.

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