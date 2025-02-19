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19 февраля 2025, 21:55

ПСВ — «Ювентус»: трансляция матча Лиги чемпионов

ПСВ и «Ювентус» будут играть в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

ПСВ и «Ювентус» играют ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 19 февраля. Матч на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ПСВ — «Ювентус» можно также в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
19 февраля 2025, 23:00. Филипс (Эйндховен)
ПСВ
3:1
Ювентус

В прямом эфире встречу показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис организует мультикаст — перекличку интересных моментов вечерних встреч Лиги чемпионов.

В первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов 13 февраля «Ювентус» победил ПСВ со счетом 2:1. Победитель пары выйдет в 1/8 финала и сыграет с «Арсеналом» или «Интером» (определится жеребьевкой в пятницу, 21 февраля).

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Ювентус
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