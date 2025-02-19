ПСВ — «Ювентус»: трансляция матча Лиги чемпионов
ПСВ и «Ювентус» будут играть в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов
ПСВ и «Ювентус» играют ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов в среду, 19 февраля. Матч на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) стартует в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры ПСВ — «Ювентус» можно также в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире встречу показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис организует мультикаст — перекличку интересных моментов вечерних встреч Лиги чемпионов.
В первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов 13 февраля «Ювентус» победил ПСВ со счетом 2:1. Победитель пары выйдет в 1/8 финала и сыграет с «Арсеналом» или «Интером» (определится жеребьевкой в пятницу, 21 февраля).
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