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ПСВ — «Юнион»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

ПСВ и «Юнион» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

ПСВ и «Юнион» встречаются в матче общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Филлипс» в Эйндховене, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры ПСВ — «Юнион» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, каждый из которых проведет по 8 матчей.

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