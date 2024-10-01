ПСВ — «Спортинг»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ сыграет со «Спортингом» в матче общего этапа Лиги чемпионов
ПСВ встретится со «Спортингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 22.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры ПСВ — «Спортинг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
В 1-м туре ПСВ проиграл «Ювентусу» (1:3), а «Спортинг» победил «Лилль» (2:0).
В общем этапе ЛЧ принимают участие 36 команд, каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками.
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