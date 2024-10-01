ПСВ сыграет со «Спортингом» в матче общего этапа Лиги чемпионов

ПСВ встретится со «Спортингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры ПСВ — «Спортинг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1-м туре ПСВ проиграл «Ювентусу» (1:3), а «Спортинг» победил «Лилль» (2:0).

В общем этапе ЛЧ принимают участие 36 команд, каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками.