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Сегодня, 20:30

ПСВ — «Спортинг»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

ПСВ сыграет со «Спортингом» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ПСВ встретится со «Спортингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры ПСВ — «Спортинг» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Спортинг

В 1-м туре ПСВ проиграл «Ювентусу» (1:3), а «Спортинг» победил «Лилль» (2:0).

В общем этапе ЛЧ принимают участие 36 команд, каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Спортинг (Лиссабон)
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