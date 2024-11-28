Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:53

ПСВ забил три мяча в концовке и вырвал победу над «Шахтером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ПСВ — «Шахтер».
Фото Reuters

ПСВ на своем поле обыграл «Шахтер» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2.

Нидерландский клуб уступал со счетом 0:2 по ходу встречи после голов Даниила Сикана (8-я минута) и Александра Зубкова (37-я).

На 69-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве, красную карточку получил Педро Энрике.

Победу ПСВ принесли дубль Малика Тильмана (87-я и 90-я), а также гол Рикардо Пепи (90+5-я).

ПСВ (8 очков) поднялся на 18-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» (4) идет 26-м.

В следующем туре «Шахтер» на своем поле примет «Баварию», а ПСВ на выезде встретится с французским «Брестом». Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
3:2
Шахтер Д
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Шахтер (Донецк)
Читайте также
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Ковальчук назвал ракеты «Орешник» шагом к следующим перспективным разработкам
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в центре Москвы
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца года
Популярное видео
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Лига чемпионов, результаты 27 ноября: «Ливерпуль» обыграл «Реал», «Монако» потерпел поражение от «Бенфики» и другие
Дубль Мукау принес «Лиллю» победу над «Болоньей»
«Монако» в меньшинстве проиграл «Бенфике», Головин отдал голевую передачу
«Астон Вилла» и «Ювентус» не забили голов
«Селтик» и «Брюгге» сыграли вничью в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ливерпуль» победил «Реал», Мбаппе не забил пенальти

«Селтик» и «Брюгге» сыграли вничью в Лиге чемпионов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости