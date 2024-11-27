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Сегодня, 22:00

ПСВ — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

ПСВ сыграет с «Шахтером» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петер Бос, главный тренер ФК «ПСВ».
Фото AFP

ПСВ встретится с «Шахтером» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Голландия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми события встречи ПСВ — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники еще не встречались.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Шахтер

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Шахтер (Донецк)
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