ПСВ — «Шахтер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

ПСВ и «Шахтер» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 10 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

10 сентября, 19:45. Филипс (Эйндховен)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня.Следить за ключевыми событиями игры ПСВ — «Шахтер» можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 19.45 мск. В России прямую онлайн-трансляцию встречи покажет Okko.

ПСВ подходит к старту в Лиге чемпионов после выездной победы над «Аяксом» (3:1) в чемпионате Нидерландов. «Шахтер» в последнем матче чемпионата Украины обыграл «Карпаты» (2:1).

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