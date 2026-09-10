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ПСВ — Шахтер, 10 сентября: прямая трансляция матча Лиги чемпионов, видео онлайн

ПСВ — «Шахтер»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Игроки «ПСВ».
Фото Getty Images

ПСВ и «Шахтер» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 10 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
10 сентября, 19:45. Филипс (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Шахтер

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня.Следить за ключевыми событиями игры ПСВ — «Шахтер» можно в матч-центре «СЭ». Матч начнется в 19.45 мск. В России прямую онлайн-трансляцию встречи покажет Okko.

ПСВ подходит к старту в Лиге чемпионов после выездной победы над «Аяксом» (3:1) в чемпионате Нидерландов. «Шахтер» в последнем матче чемпионата Украины обыграл «Карпаты» (2:1).

Лига чемпионов: расписание матчей, результаты, турнирная таблица общего этапа, статистика команд и последние новости турнира.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
ФК Шахтер (Донецк)
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