19:50 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ПСВ разгромил "Ростов" в Юношеской лиге УЕФА

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Молодежный состав ПСВ обыграл "Ростов" в матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА со счетом 6:0. Для российской команды поражение стало шестым в этом турнире.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа D

ПСВ (Голландия) - "РОСТОВ" (Россия) - 6:0 (4:0)

Голы: Фернандес, 1 (1:0). Ламмерс, 12 (2:0). Данелс, 19 (3:0), Данелс, 25 (4:0). Гакпо, 73 (5:0). Гакпо, 75 (6:0).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dr.ZLO161

это норм))) это хорошо) наши выйграют, это уже закономерность )

20:19 6 декабря

Пушкарь в теме

ну и хрен бы там!

20:06 6 декабря

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