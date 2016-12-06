ПСВ разгромил "Ростов" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежный состав ПСВ обыграл "Ростов" в матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА со счетом 6:0. Для российской команды поражение стало шестым в этом турнире.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
Группа D
ПСВ (Голландия) - "РОСТОВ" (Россия) - 6:0 (4:0)
Голы: Фернандес, 1 (1:0). Ламмерс, 12 (2:0). Данелс, 19 (3:0), Данелс, 25 (4:0). Гакпо, 73 (5:0). Гакпо, 75 (6:0).
Dr.ZLO161
это норм))) это хорошо) наши выйграют, это уже закономерность )
20:19 6 декабря
Пушкарь в теме
ну и хрен бы там!
20:06 6 декабря