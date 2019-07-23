ПСВ победил "Базель" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

ПСВ переиграл "Базель" во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов - 3:2.

В составе победителей отличились Арминду Брума, Сэм Ламмерс и Дониэлл Мален. За швейцарский клуб забили Альбиан Айети и Омар Альдерете. Ответная игра пройде 30 июля.

Полузащитника ПСВ Гастон Перейро, который может перейти в "Спартак", в игре участия не принимал. Его не было в заявке на матч. Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия сделки – в качестве компенсации москвичи готовы были заплатить около 15 миллионов евро.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

ПСВ (Голландия) – "Базель" (Швейцария) – 3:2 (1:1)

Голы: Брума, 14 (1:0). Айети, 45+1 (1:1). Альдерете, 79 (1:2). Ламмерс, 89 (2:2). Мален, 90+3 (3:2).

Судья: Трейманис (Латвия).

23 июля. Эйндховен. Стадион "Филипс".