ПСВ обыграл «Мидтьюлланн» в матче потенциальных соперников «Спартака»
23:01
В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ПСВ победил «Мидтьюлланн» (3:0).
Все три мяча был забиты в первом тайме. Отличились Нони Мадуэке, Марио Гетце и Коди Гакпо. Ответный матч состоится 10 августа.
Победитель этой пары в следующем раунде выходит на сильнейшего в противостоянии «Спартак» — «Бенфика».
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд. Путь представителей лиг
ПСВ (Нидерланды) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:0 (3:0)
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