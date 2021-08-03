ПСВ обыграл «Мидтьюлланн» в матче потенциальных соперников «Спартака»

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ПСВ победил «Мидтьюлланн» (3:0).

Все три мяча был забиты в первом тайме. Отличились Нони Мадуэке, Марио Гетце и Коди Гакпо. Ответный матч состоится 10 августа.

Победитель этой пары в следующем раунде выходит на сильнейшего в противостоянии «Спартак» — «Бенфика».

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд. Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:0 (3:0)