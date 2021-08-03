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ПСВ обыграл «Мидтьюлланн» в матче потенциальных соперников «Спартака»

23:01
ПСВ обыграл «Мидтьюлланн». Фото ФК ПСВ.
ПСВ обыграл «Мидтьюлланн». Фото ФК ПСВ.
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В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов ПСВ победил «Мидтьюлланн» (3:0).

Все три мяча был забиты в первом тайме. Отличились Нони Мадуэке, Марио Гетце и Коди Гакпо. Ответный матч состоится 10 августа.

Победитель этой пары в следующем раунде выходит на сильнейшего в противостоянии «Спартак» — «Бенфика».

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд. Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:0 (3:0)

ПСВ — Мидтьюлланн

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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