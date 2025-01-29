ПСВ и «Ливерпуль» проведут матч в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события и результат игры ПСВ — «Ливерпуль» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)

Смотреть игру в Эйндховене в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (на платной основе). Стриминговый сервис организует переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 лидер чемпионата Голландии ПСВ после семи туров занимал 19-е место с 11 очками, у лидера АПЛ «Ливерпуля» — 21 очко и первое место в таблице общего этапа.