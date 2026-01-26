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26 января, 21:30

ПСВ — «Бавария»: время начала матча Лиги чемпионов

ПСВ и «Бавария» встретятся в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела

ПСВ и «Бавария» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 28 января. Игра пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры ПСВ — «Бавария» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Филипс (Эйндховен)
ПСВ
1:2
Бавария

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

После 7 туров общего этапа ПСВ находится на 22-м месте с 8 очками, «Бавария» — на 2-м месте с 18 очками.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСВ
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