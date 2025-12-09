«ПСВ» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«ПСВ» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря
«ПСВ» и «Атлетико» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры и перекличку игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «ПСВ» — «Атлетико» можно в матч-центре на нашем сайте.
Матч пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.
В России в прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В 5-м туре общего этапа ЛЧ команда из Эйндховена победила «Ливерпуль» со счетом 4:1. Мадридцы обыграли «Интер» — 2:1.
Новости