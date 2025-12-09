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«ПСВ» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«ПСВ» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«ПСВ» и «Атлетико» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 9 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры и перекличку игрового дня. Следить за ключевыми событиями матча «ПСВ» — «Атлетико» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 23:00. Филипс (Эйндховен)
ПСВ
2:3
Атлетико

Матч пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 5-м туре общего этапа ЛЧ команда из Эйндховена победила «Ливерпуль» со счетом 4:1. Мадридцы обыграли «Интер» — 2:1.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК ПСВ
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