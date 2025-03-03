3 марта 2025, 23:00

ПСВ — «Арсенал»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

ПСВ и «Арсенал» встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

ПСВ и «Арсенал» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 4 марта. Игра состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 23.00 по московскому времени.

В стыком раунде плей-офф Лиги чемпионов ПСВ победил «Ювентус» со счетом 4:3 по сумме двух матчей. «Арсенал» напрямую вышел в 1/8 финала.

В общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал» занял третье место, а ПСВ — 14-е.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
04 марта 2025, 23:00. Филипс (Эйндховен)
ПСВ
1:7
Арсенал

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры ПСВ — «Арсенал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Эйндховене покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Ответная игра «Арсенала» и ПСВ пройдет в Лондоне в среду, 12 марта.

