Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

— С кем придется сложнее — с дортмундской «Боруссией» или с «Лацио»?

— Трудно сказать, какая игра будет самой сложной. На мой взгляд, в Лиге чемпионов вообще не бывает легких игр.

— На ваш взгляд, какая группа сильнее — эта или прошлогодняя?

— Прошлогодняя группа («Лейпциг», «Лион», «Бенфика») была сложной, в этом году тоже придется непросто. Чтобы пройти дальше, нам нужно в каждой игре выкладываться на максимум, словно это наша единственная возможность попасть в число 16 сильнейших команд Европы.

— Вы не раз играли против «Боруссии» в бундеслиге за «Гамбург». Что помните о тех матчах?

— «Боруссия» — команда, которая проповедует атакующий футбол, у нее очень квалифицированный состав, и когда я играл против нее, это всегда были очень сложные игры. (Гоша Чернов)