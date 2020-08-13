Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после поражения от «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов признался, что было бы проще принять результат, если парижане забили раньше. Французская команда на 90-й минуте сравняла счет, а на 93-й — вырвала победу.

— Самое большое сожаление в том, что мы были так близко и подумали, что действительно сможем добиться этого выдающегося результата, — цитирует Sky Sport Italia Гасперини. — Конечно, по-прежнему остается удовлетворение от того, как мы провели кампанию в Лиге чемпионов, постоянно улучшая результаты по сравнению с лучшими командами Европы. Могу только поблагодарить ребят за все, что они сделали в этом сезоне.

Мы могли бы пропустить раньше от «ПСЖ», и может быть, так было лучше, потому что пропускать в добавленное время больнее. Мы сделали все, что могли, в конце очень сложной и утомительной серии матчей, поэтому я могу только поблагодарить ребят.