Промес забил «Валенсии»

«Валенсия» принимает «Аякс» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. После первого тайма голландская команда ведет со счетом 2:0. На 34-й минуте с передачи Донни ван де Бека отличился экс-форвард «Спартака» Квинси Промес.

В матче 4-го тура чемпионата Голландии он оформил хет-трик.

Валенсия — Аякс

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