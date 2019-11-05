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Промес со штрафного открыл счет в матче с «Челси»

23:05
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол в ворота «Челси» на 2-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Амстердамский клуб получил право на штрафной удар. 27-летний Промес выполнил подачу с правой бровки в штрафную площадь «Челси» и мяч залетел в ворота лондонцев никого не коснувшись.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Челси» — «Аякс».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Челси — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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