Промес со штрафного открыл счет в матче с «Челси»
23:05
Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол в ворота «Челси» на 2-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Амстердамский клуб получил право на штрафной удар. 27-летний Промес выполнил подачу с правой бровки в штрафную площадь «Челси» и мяч залетел в ворота лондонцев никого не коснувшись.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Челси» — «Аякс».
Goal! Quincy Promes Chelsea vs Ajax 0-1 pic.twitter.com/ROZPF35HQ0— DONSPORTS (@DONSPORTS2) November 5, 2019
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