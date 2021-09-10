Промес — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Это было больно»
Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что команда вылетела из Лиги чемпионов.
«Это было больно. Я вернулся в том числе для матчей в Лиге чемпионов. Но хочу вот что сказать: футбол — командная игра. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу. Жаль, что на этот раз никому не удалось проявить себя в столь важный момент.
Теперь впереди Лига Европы, где нам достались интересные соперники. Надеюсь, все сложится для нас намного лучше. Не нужно бояться громких имен. Говорю об этом молодым ребятам», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».
Красно-белые проиграли «Бенфике» в матчах квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 0:4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-10-kvinsi_promes_ya_privyk_byt_pervym_a_gde_my_seychas_s_etim_nelzya_primiritsya/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю