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Промес — о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Это было больно»

14:08
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Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Это было больно. Я вернулся в том числе для матчей в Лиге чемпионов. Но хочу вот что сказать: футбол — командная игра. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу. Жаль, что на этот раз никому не удалось проявить себя в столь важный момент.

Теперь впереди Лига Европы, где нам достались интересные соперники. Надеюсь, все сложится для нас намного лучше. Не нужно бояться громких имен. Говорю об этом молодым ребятам», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

Красно-белые проиграли «Бенфике» в матчах квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 0:4.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-10-kvinsi_promes_ya_privyk_byt_pervym_a_gde_my_seychas_s_etim_nelzya_primiritsya/

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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