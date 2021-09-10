Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что команда вылетела из Лиги чемпионов.

«Это было больно. Я вернулся в том числе для матчей в Лиге чемпионов. Но хочу вот что сказать: футбол — командная игра. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу. Жаль, что на этот раз никому не удалось проявить себя в столь важный момент.

Теперь впереди Лига Европы, где нам достались интересные соперники. Надеюсь, все сложится для нас намного лучше. Не нужно бояться громких имен. Говорю об этом молодым ребятам», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

Красно-белые проиграли «Бенфике» в матчах квалификации Лиги чемпионов с общим счетом 0:4.