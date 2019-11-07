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Промес, Бензема и Родриго — в команде недели Лиги чемпионов

17:39
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УЕФА назвал команду 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В состав команды не вошли игроки российских клубов.

Напомним, что «Зенит» уступил «Лейпцигу» (0:2), а «Локомотив» проиграл «Ювентусу».

Вратарь: Кейлор Навас («Реал»);

Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андресен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);

Полузащитники: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);

Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба — «Реал»).

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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