Промес, Бензема и Родриго — в команде недели Лиги чемпионов
17:39
УЕФА назвал команду 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В состав команды не вошли игроки российских клубов.
Напомним, что «Зенит» уступил «Лейпцигу» (0:2), а «Локомотив» проиграл «Ювентусу».
Вратарь: Кейлор Навас («Реал»);
Защитники: Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Серхио Рамос («Реал»), Йоаким Андресен («Лион»), Ян Боржил («Славия»);
Полузащитники: Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Квинси Промес («Аякс»);
Нападающие: Родриго, Карим Бензема (оба — «Реал»).
? Промес, Рамос, Бензема! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 ноября 2019 г.
? Объявлена Команда недели #ЛигаЧемпионов! pic.twitter.com/CFj3LsLkAu
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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